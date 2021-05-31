Историки двух стран готовы выступить против лжеучёных

26 мая в онлайн-формате прошёл Международный круглый стол «Историческая память о Великой Отечественной войне в российско-узбекском общественном диалоге». Участие в нём приняли учёные Новосибирска, Ташкента, Томска, Саратова, Самарканда и Андижана.

Профессор кафедры истории Узбекистана Национального университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека (Ташкент) Замира Ишанходжаева посвятила выступление сохранению памяти о войне в музеях страны. Большое внимание воспитанию молодёжи и сохранению документов, предметов эпохи, образцов техники уделяется в Государственном мемориальном комплексе «Парк Победы». Помимо выставок здесь ведётся тематическая работа с подборками документов по таким темам как вклад воинов-узбекистанцев в конкретные сражения или партизанское движение, усыновление жителями Узбекистана эвакуированных детей или подвиг тружеников тыла. По её словам, фальсификаторы истории нередко играют на незнании фактов. И работа музеев является весьма действенным инструментом трансляции молодым людям подлинно научного знания.

О роли трудового подвига жителей Узбекистана в тылу и специфике его изучения рассказал профессор кафедры историографии и источниковедения Самаркандского государственного университета Илхомжон Саидов. На конкретных данных из архивов он показал перевод жизни в Узбекистане на военные рельсы уже к осени 1941 г., различные направления работы на оборонных предприятиях, в сельском хозяйстве. Эта информация широко представлена в Узбекистане и доступна для преподавания в школах и вузах.

Профессор кафедры истории Узбекистана НУУз им. Мирзо Улугбека Ольга Кобзева в своём выступлении рассказала о тематических блоках, которые так или иначе затрагиваются в учебниках истории в республике. Например, это могут быть такие направления как вклад воинов из Узбекистана в оборону Ленинграда или роль артистов в агитации, размещение эвакуированных жителей западных территорий СССР и производство боеприпасов.

Профессор Андижанского университета Рустамбек Шамсутдинов обратил внимание на важность исследования такого явление как участие жителей Узбекистана в трудовом фронте, когда их мобилизовывали для работы в тех или иных отраслях. Ввод в научный оборот новых данных из архивов позволит лучше узнать цену победы. В результате исчезнут основания для различного рода псевдонаучных манипуляций общественным сознаний.

Пример работы специалистов в РФ привёл директор Государственного архива Новосибирской области Дмитрий Симонов. Например, это подготовка изданий, посвящённых боевым подвигам сибиряков в составе тех или иных воинских подразделений и соединений. Основой соответствующих сборников стали воспоминания ветеранов этих соединений, живших в Новосибирске.

Профессор кафедры российской истории факультета исторических и политических наук Томского государственного университета Василий Зиновьев напомнил о важности сохранения научных традиций и школ в деле изучения истории Великой Отечественной войны. В противном случае эта тема становится объектом политических спекуляций и безответственной демагогии.

Участники Международного круглого стола «Историческая память о Великой Отечественной войне в российско-узбекском общественном диалоге» выразили стремление к расширению контактов учёных, взаимному обмену архивными данными и публикациями. Принявшие участие в мероприятии работники образовательных и научных учреждений выразили намерение организовать совместный проект, который объединит историков России и Узбекистана в изучении общего прошлого.

Организаторы: Экспертный клуб «Сибирь-Евразия»; Новосибирский государственный университет; Новосибирский государственный университет экономики и управления; Томский государственный университет; Информационно-аналитический центр «Евразия-Поволжье» (РФ); Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека; Самаркандский государственный университет (РУз).

В конференции также принимали участие представители вузов и научных организаций, а также независимые эксперты из Кемерова, Томска, Новосибирска (Россия), Ташкента, Андижана (Узбекистан).