Информационная программа «Новости» от 27.05.2021
00:00 Выпуск
01:03 Президент РФ Владимир Путин в очередной раз призвал граждан страны вакцинироваться от коронавируса.
03:41 2021 год в республике Коми объявлен Годом комфортной городской среды.
05:47 После капитального ремонта рядом с домом Полярная 12 кучи строительного мусора.
11:03 В Инте прошла отчетно-выборная конференция коми регионального отделения общества инвалидов.
16:16 Интинцам, стоящим в очереди на переселение необходимо пройти перерегистрацию.
18:26 Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий наказание за вождение в пьяном виде.
25:25 Любители активного образа жизни приняли участие в соревнованиях по спортивному ориентированию.
25:17 В детской библиотеке открылась выставка юных дарований.
Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO
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