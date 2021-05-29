Информационная программа «Новости» от 27.05.2021





00:00 Выпуск

01:03 Президент РФ Владимир Путин в очередной раз призвал граждан страны вакцинироваться от коронавируса.

03:41 2021 год в республике Коми объявлен Годом комфортной городской среды.

05:47 После капитального ремонта рядом с домом Полярная 12 кучи строительного мусора.

11:03 В Инте прошла отчетно-выборная конференция коми регионального отделения общества инвалидов.

16:16 Интинцам, стоящим в очереди на переселение необходимо пройти перерегистрацию.

18:26 Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий наказание за вождение в пьяном виде.

25:25 Любители активного образа жизни приняли участие в соревнованиях по спортивному ориентированию.

25:17 В детской библиотеке открылась выставка юных дарований.

Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

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