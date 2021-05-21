Информационная программа «Новости» от 20.05.2021





00:00 Выпуск

00:59 В Инте стартовали масштабные ремонтные работы.

09:47 В Интинском Округе возможно завершение отопительного сезона.

11:07 Какие общественные территории будут благоустроены в следующем году, зависит от интинцев.

14:47 Глава Республики Коми Владимир Уйба провел межведомственный оперативный штаб по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

16:46 "Речная лента" — самая масштабная ежегодная акция в Республике Коми, которая помогает очистить берега рек и озер от мусора.

21:00 22 мая в Инте при хорошей погоде состоится городской субботник.

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