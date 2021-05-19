Горячая линия Народного фронта помогает гражданам решать самые острые проблемы: в центре особого внимания – кешбэк за отдых детей

На совещании по вопросам реализации отдельных положений послания Федеральному собранию, оглашенного 21 апреля, Президент Российской Федерации, лидер ОНФ Владимир Владимирович Путин обратил внимание на проблемы, которые возникли в части реализации программы возмещения гражданам, приобретающим путевки в организации отдыха и оздоровления детей, 50% стоимости отдыха. Программа запускается 25 мая, и на сегодняшний день родители, уже уплатившие деньги за первую смену, кешбэк получить не смогут. Президент дал указание устранить несправедливость и оперативно выработать механизм возврата денежных средств и таким родителям также.

Координатор проекта Народного фронта «Путешествуем по России» Денис Полунчуков: «Это очень правильное решение, поскольку иначе родители, которые заранее приобрели путевки в детские лагеря, не смогут получить компенсацию от государства, а те, кто собрался только сейчас купить путевку для своего ребенка, оплатят всего 50%. Кроме того, нам известно, что, узнав о программе так называемого детского кешбэка, пошли массовые отказы от уже выкупленных или забронированных поездок в оздоровительные лагеря, чтобы перенести даты поездки на середину или конец лета и таким образом получить возврат части стоимости. Первые смены будут пустыми, а потом мест всем желающим просто не хватит! Очень важно сейчас проработать эту программу, причем сделать это необходимо как можно скорее, не теряя драгоценные дни весенне-летнего сезона в России. Народный фронт, используя инфраструктуру горячей линии, примет участие в оперативном информировании родителей, представителей детских лагерей и иных заинтересованных лиц».

Зампред правительства Дмитрий Чернышенко, выступая перед Президентом, поблагодарил Народный фронт за создание горячей линии и оперативную обратную связь.

«Мы понимаем, что родители очень ждут старта этой программы. Спасибо ОНФ – сделали совместную горячую линию. Мы получаем информацию, о том, что их беспокоит», – отметил Чернышенко.

Горячая линия по консультационной поддержке программы туристического кешбэка за поездки по России была запущена Народным фронтом в августе прошлого года совместно с Фондом Росконгресс, Ростуризмом и НСПК «МИР». Всего по состоянию на 17 мая на нее поступило 22 тыс. звонков.

Регионы – лидеры по количеству звонков:

• Москва – 27%

• Санкт-Петербург – 8%

• Краснодарский край – 4%

Регионы, о путешествии в которые чаще всего спрашивают:

• Краснодарский край – 38,5%

• Республика Крым – 16%

• Ставропольский край – 9%

Наиболее частые вопросы:

• Общие условия работы программы (75%)

• Сложности оформления кешбэка (6%)

• Сложности с перечислением возврата средств на карту (5%)

«Мы видим, насколько горячая линия востребована для решения острых проблем, в том числе это и реализация программы туристического кешбэка. Теперь в этой программе появится отдельное направление – детский отдых в летних оздоровительных лагерях. Вопросы и предложения именно по этому вопросу поступали к нам и до этого. Уверен, что многие родители с радостью воспользуются этой возможностью, а операторы горячей линии помогут разобраться в условиях и нюансах кешбэка», – сказал заместитель руководителя Исполкома Народного фронта Сергей Горбунов.