Глава Республики Коми вручил правительственную премию семье сотрудника вневедомственной охраны – победителю конкурса «Лучшая многодетная семья»

В Сыктывкаре, в рамках празднования Международного дня семьи, состоялась торжественная церемония вручения премии правительства Коми лучшим многодетным семьям региона. В этом году на правительственную премию претендовали 15 семей из городов и районов республики. Одним из победителей конкурса стал инспектор направления организации охраны объектов, подлежащих обязательной охране и комплексной защите объектов вневедомственной охраны по Сысольскому району лейтенант полиции Михаил Лапшин.

Глава Республики Коми Владимир Уйба поздравил победителей с праздником и вручил им награды. «Семья — основа основ любого государства, любой страны. Основа, которая дает продолжение жизни. В ряду общечеловеческих ценностей нет более значимой ценности, чем семья. Любому кораблю нужен маяк. И для молодых семей нужен пример ― такие светлые люди как вы», ― отметил Владимир Уйба.

В семье Михаила и Виктории Лапшиных из села Визинга трое детей. Всех объединяет интерес к краеведению. Родители и дети изучают историю своей малой Родины, собирают предания и легенды, фотографируют достопримечательности. Лапшины создали свой домашний краеведческий музей, особое место в нем занимает украшенный верхневычегодской росписью сундук. Семья увлечена изучением своей родословной – им удалось до 14 колена восстановить генеалогическое древо семьи.

Лейтенант полиции Михаил Лапшин вместе с супругой поддерживает сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне и рассказывает детям о подвигах своих предков. Также семья Лапшиных ведет активный образ жизни: принимает участие, как в районных, так и в республиканских конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. В свободное время Лапшины ходят в туристические походы, катаются на лыжах или на велосипеде, вместе отправляются на рыбалку.