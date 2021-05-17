Глава Коми поручил усилить меры безопасности во всех образовательных учреждениях республики





Вопросы антитеррористической защищенности объектов образования, здравоохранения и других социальных сфер, а также безопасности транспортной сферы, обсудили на профильной комиссии. Учитывая трагические события, которые произошли 11 мая в Казани, когда в результате стрельбы в гимназии погибли школьники и учителя, Главой Коми были даны поручения усилить меры безопасности во всех образовательных учреждениях республики.