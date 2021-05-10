Финал Всероссийских соревнований по мини-футболу среди юношей до 18 лет «Спортмастер-Юниорлига»





Владимир Уйба обсудил с Эмилем Алиевым вопросы развития мини-футбола в Республике Коми.

7 мая, Глава Республики Коми Владимир Уйба провёл рабочую встречу с президентом Ассоциации мини-футбола России Эмилем Алиевым. Затронуты вопросы развития и популяризации мини-футбола в республике, в том числе как массового вида спорта, вопросы сотрудничества с Федерации футбола Республики Коми и футбольных клубов региона с Ассоциацией, реализации социальных проектов в области спорта.