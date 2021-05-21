Еще не наступило лето, а город уже готовится к следующему отопительному сезону.





С наступлением первых теплых дней в Инте началась активная пора ремонтных работ. Приводятся в порядок сети горячего и холодного водоснабжения. Изношенные трубы меняются на новые. Вдоль дорог устанавливаются современные уличные фонари с опорами. В разных частях города трудятся бригады рабочих и спецтехника. О том, что делается в муниципалитете и какой объем ремонтных работ предстоит выполнить в этом сезоне, наш следующий репортаж.