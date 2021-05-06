Эксперты положительно прокомментировали ежегодный доклад Главы Коми

Достижения отрасли культуры за прошлый год, озвученные Главой Коми в докладе, — это положительный результат работы Правительства, отмечают эксперты, комментируя ежегодный доклад Владимира Уйба. Удалось подготовиться к 100-летию региона не только в плане масштабной культурной программы. Продолжается ремонт и реставрация Национальной библиотеки Коми. За 20 год построено 5 социокультурных центров, открыто 15 модельных библиотек, виртуальные концертные залы в Емве и Микуни, обновлена материально-техническая база 43 муниципальных учреждений культуры.