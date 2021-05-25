Эксперты Народного фронта составили топ-5 самых популярных схем мошенничества с пожилыми людьми

Проект Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» составил рейтинг самых распространенных видов мошенничества, жертвами которого становятся пожилые люди. Первое место занимает мошенничество с легендами о специалистах «службы безопасности банка», «правоохранительных органах» и других «официальных структур».

Практически столько же случаев мошенничества приходится на легенды о «неприятностях родных и близких, за которых срочно нужно заплатить». На третьем месте оказались обещания инвестиционного дохода в различных кооперативах и на бирже. Следом идут предложения пересчета размера пенсий и других выплат от государства. Замыкает пятерку видов мошенничества продажа лекарств, предметов обихода, медицинских услуг, газоанализаторов и приборов учета потребления воды.

«Но особо опасными, на наш взгляд, нужно считать так же довольно распространенные схемы, позволяющие отнять недвижимость. Пока таких случаев в масштабах страны относительно немного, но с каждым днем появляется все больше печальных историй об отъеме жилья у пенсионеров «черными риелторами» или с помощью схем «обратного выкупа» жилья после обращения за заемными средствами к нелегальным кредиторам, и с этим тоже необходимо бороться», – отметила руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

«Наш опыт работы с обращениями граждан, общение с людьми старшего поколения в образовательных программах и проводимых исследованиях показывает, что, несмотря на переориентацию злоумышленников на трудоспособное население и молодежь, пожилые люди все-таки нуждаются в более серьезной защите. Люди «третьего возраста» более уязвимы в силу своей доверчивости, в силу формирования их убеждений и представлений в другом совсем государстве и в других реалиях. И если молодежь и люди среднего возраста имеют больше возможностей и знаний для того, чтобы справиться с последствиями мошенничества, то наши родители, бабушки и дедушки часто не в состоянии этого сделать самостоятельно и порой даже не понимают, что их обманули или ограбили. Они продолжают думать, что их деньги в безопасности, а если им пообещали какие-то блага, то они непременно будут предоставлены, но позже. Чаще поздно, чем своевременно приходит осознание произошедшего, что для пожилых людей становится серьезным ударом, который приводит к непоправимым последствиям», – подчеркнула Лазарева.

Она напомнила, что уже более года Народный фронт ведет дискуссию с регулятором и участниками рынка о необходимости законодательного закрепления добровольного отказа потребителей финансовых услуг от неиспользуемых сервисов пластика: онлайн-переводов, возможности расплатиться в интернете и других. Банк России предложил более широкое развитие этой идеи и заявил, что намерен обязать банки по желанию клиента ограничить ему ряд онлайн-операций по всем счетам для защиты от мошенников.

«Это просто расширение предложенного нами инструмента. Мы считаем, что такая опция даст клиенту банка дополнительные возможности защиты своих прав в случае мошеннической атаки. То есть, если такой запрет будет оформлен, то злоумышленникам будет недоступно списание средств со счетов с помощью персональных данных клиента банка, кодов из смс или использования удаленного доступа к приложению банка. А если списание все-таки произойдет, возмещение всех потерь гражданина будет ложиться на банк, допустивший хищение средств», – рассказала руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков».