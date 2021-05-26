До 2028 в промзоне ЗИЛ построят и реконструируют более 5 млн кв. м недвижимости

По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина в столице ведется работа по реорганизации существующих промзон. Их общая площадь 18,8 тыс. гектар, что составляет почти 17% территории города. Промзона «ЗИЛ» является примером масштабного преобразования промышленных территорий. Как сообщил журналистам в ходе пресс-показа, посвящённого комплексному развитию ЗИЛа, первый заместитель руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы Дмитрий Стулов, общая площадь объектов нового строительства и реконструкции составит 5,2 млн кв. метров, редевелопмент территории планируется завершить в 2028 году.

По словам Стулова, ЗИЛ – крупнейший проект комплексной городской застройки, на указанной территории помимо жилья возводятся социальные и спортивные объекты.

«Построена школа на 2500 мест площадью более 40 тысяч кв. м с детским технопарком «Кванториум», функционирует ЦСКА АРЕНА («Парк Легенд») общей площадью 70 тыс. кв. метров, работает комплекс водных развлечений «Арена Легенд». Кроме того, здесь открыт один из лучших парков столицы — «Тюфелева Роща» площадью 8,63 га, завершается благоустройство набережной Марка Шагала от проспекта Лихачева до улицы Льва Юдина», — отметил он.

Первый заместитель руководителя добавил, что территория застройки ПАО «ЗИЛ» рационально интегрирована в дорожную карту города.

«На территории запроектирована эффективная улично-дорожная сеть. В настоящее время ведутся предпроектные работы по строительству линии метрополитена на территории «ЗИЛ». Начаты строительно-монтажные работы по устройству мостового сооружения соединяющего продолжение набережной Марка Шагала и проектируемый проезд № 4062 с выездом на проспект Андропова», — сообщил он.

«Бывшая заводская территория ЗИЛ превращается в современный район, соответствующий мировым стандартам. После завершения строительства на ЗИЛе будут проживать около 76 тысяч человек, здесь создадут 65 тысяч рабочих мест», — заключил Дмитрий Стулов.

В мероприятии приняли участие фотографы конкурса городской фотографии «Планета Москва», который Департамент градостроительной политики проводит в этом году в восьмой раз.

Как ранее отмечал руководитель Департамента Сергей Лёвкин, визитной карточкой фотоконкурса остаются уникальные фототуры.

В этот раз фотографы первыми смогли оценить благоустройство набережной Марка Шагала, которая пока закрыта для посетителей.

«Набережная на ЗИЛе станет новым парком столицы», — заявлял Мэр Москвы Сергей Собянин.

«Уникальная набережная. Она сделана специально вместо брошенной промзоны, раньше до реки было не дойти. Сейчас получается первоклассное комфортное пространство для занятий спортом и отдыха, с ресторанами, кафе, прогулочными территориями, велосипедными дорожками. Специальный рельеф будет защищать от шума, ветра. Это будет одна из лучших набережных Москвы», – сказал Сергей Собянин.