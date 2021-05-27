Депутаты обсудили важные вопросы на заседании Президиума Госсовета Коми.





Депутаты утвердили план работы на июнь и рассмотрели несколько вопросов. Первый из которых касался инфраструктуры вокруг специальных стоянок, куда эвакуируют технику: либо пострадавшую в ДТП, либо принадлежащую водителю, которого задержали, так сказать, «за пьяным рулём». Стоянки у нас есть в 17 муниципалитетах из двадцати, а вот с парком эвакуаторов зачастую бывают проблемы. Депутаты рекомендуют привлекать к таким работам больше коммерсантов.