



13 районов и городов Коми получили 23 передвижных медицинских комплекса – флюорографы, маммографы и ФАПы. При помощи них обследование прошли уже более 30 тысяч человек. Об этом заявил Глава Республики Владимир Уйба во время своего доклада о проделанной работе правительства за год. Сыктывдинская центральная больница получила целых три комплекса. Теперь жителям отдаленных сел района, где нет ни ФАПов, ни амбулаторных врачебных пунктов, не надо ездить в райцентр, чтобы пройти диспансеризацию или сделать прививку от коронавируса.