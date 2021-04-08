Встреча с руководством хоккейного клуба «Строитель»

Владимир Уйба обсудил с Константином Агафоновым и Павлом Францем вопросы развития спорта в Республике Коми.

Глава Республики Коми провёл рабочую встречу с президентом хоккейного клуба «Строитель» Константином Агафоновым и главным тренером национальной сборной России, главным тренером команды «Строитель» Павлом Францем. На встрече присутствовали заместитель Председателя Правительства Республики Коми Дмитрий Самоваров и министр физической культуры и спорта Республики Коми Виталий Савилов.

ХК «Строитель» завершил четвёртый после возвращения в элитный дивизион страны сезон. В Чемпионате России среди команд Суперлиги по хоккею с мячом ледовая дружина из Республики Коми провела 28 игр и заняла шестое место.

https://rkomi.ru/news/727