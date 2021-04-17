Вневедомственная охрана Республики Коми информирует граждан региона о предоставлении услуги «Мобильный телохранитель»
Управление вневедомственной охраны по Республике Коми предоставляет услугу «Мобильный телохранитель». Данная услуга дает возможность экстренного вызова сотрудников Росгвардии с мобильного телефона при помощи запрограммированной кнопки.
Наряд группы задержания вневедомственной охраны прибывает на указанный адрес в течение нескольких минут. «Мобильный телохранитель» позволяет предотвратить противоправные действия в любое время суток. Его преимущества: простота эксплуатации, независимость от городских телефонных сетей, отсутствие необходимости в монтаже технических средств охраны и расширение территории личной безопасности.
Задать интересующие вопросы и подключить услугу можно по телефону: 8 (8212) 28-10-06.