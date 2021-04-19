Вневедомственная охрана по Республике Коми приглашает на службу

Основными задачами подразделений вневедомственной охраны Росгвардии являются осуществление охраны особо важных и режимных объектов, имущества физических и юридических лиц по договорам, участие в обеспечении охраны общественного порядка и обеспечении общественной безопасности.

В настоящее время в Управлении вневедомственной охраны по Республике Коми имеются вакантные места по должности – полицейский группы задержания.

Требования к кандидатам:

— наличие среднего общего образования;

— возраст от 18 до 35 лет;

— отсутствие судимости.

Гарантии:

— заработная плата от 30 до 60 тыс. рублей;

— компенсация за поднаём жилья;

— льготная выслуга (1 год за 1,5 года, возможность выхода на пенсию после 13,5 лет службы);

— ежегодная оплата проезда к месту проведения отпуска сотруднику и одному члену семьи;

— бесплатное медицинское обслуживание, страхование жизни и здоровья.

По всем возникающим вопросам можно обратиться по телефонам отдела кадров: 8(8212) 28-10-07, 8(8212) 28-10-47.

Резюме о приёме на службу можно присылать на адрес электронной почты: uvokomi@yandex.ru.