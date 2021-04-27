Вневедомственная охрана Коми более 100 раз выезжала на тревожные сигналы

Сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Коми за прошедшую неделю задержали 41 человека за административные правонарушения и одного человека за совершение различного рода преступлений.

За это время на пульт централизованной охраны поступило более 100 сигналов «Тревога» с охраняемых объектов и квартир, из них в 9 случаях пресечены попытки хищения имущества различных организаций.

Так, находясь на маршруте патрулирования, сотрудники вневедомственной охраны получили сигнал от дежурного пульта централизованной охраны о срабатывании тревожной кнопки в одном из увеселительных заведений. Прибыв на место происшествия, администратор пояснила росгвардейцам, что между посетителями произошел словесный конфликт. На ее замечания граждане не реагировали и продолжали нарушать общественный порядок. Молодые люди были доставлены в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства.

Также в продуктовом гипермаркете в разное время молодые люди пытались пронести алкогольную продукцию через кассовую зону, не оплатив товар. Однако, они были задержаны охраной магазина. Все граждане были доставлены в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.