Владимир Уйба поручил внести поправки по мерам соцподдержки

Проработать еще раз тему стимулирования медиков для привлечения на работу в города и села Коми и поправок в региональное законодательство по мерам соцподдержки поручил Владимир Уйба ответственным ведомствам на заседании кабинета министров. Это жилищная поддержка, льготное ипотечное кредитование, контрактная подготовка специалистов. В Коми обучают больше студентов-медиков, чем нужно в перспективе, но не все выпускники стремятся возвращаться в районы республики.