Видеообращение Михаила Мишустина к участникам заседания коллегии Министерства здравоохранения.

Распространение коронавируса стало серьезным испытанием для всего мира, но России удается справляться со сложностями успешнее других стран. Об этом 16 апреля заявил в видеообращении к участникам расширенного заседания коллегии Минздрава премьер-министр России Михаил Мишустин. Он поблагодарил всех медиков за вклад в борьбу с коронавирусом и самоотверженную работу во время пандемии, за их высокий профессионализм, мужество, преданность своему делу.

Также Михаил Мишустин отметил несколько важных направлений работы в сфере здравоохранения.