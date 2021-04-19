✳ Вести Тимана. Сосногорск | 19.04.2021

▫ 24 апреля объявлен в Республике Коми днем проведения акции «Чистый дом» в рамках общероссийского субботника. Присоединился к экологической инициативе и Сосногорский район. Так, горожане с 19 по 24 число могут принять участие в сборе макулатуры.

▫ Звание заслуженного работника транспорта присвоено начальнику Елецкой железнодорожной станции Владимиру Соколову. Государственную награду вручил Глава Сосногорского района – руководитель администрации Сергей Дегтяренко.

▫ На минувшей неделе в Кадетской школе состоялся смотр строя и песни. Семь команд учеников с 8-го по 11-й класс со всего Сосногорского района соревновались в мастерстве строевой подготовки. Этап стал третьим в рамках муниципальной военно-спортивной игры «Победа».