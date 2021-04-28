В Управление Росгвардии по Республике Коми требуются медицинские работники

Управление Росгвардии по Республике Коми проводит набор сотрудников на должность помощника начальника группы медицинского обеспечения (врач).

Требования к кандидатам: наличие высшего медицинского образования, возраст от 18 до 40 лет, отсутствие судимости. Условия: стабильная заработная плата, ежегодный оплачиваемый отпуск, льготный зачет выслуги лет для назначения пенсии, медицинское обслуживание, страхование жизни и здоровья, предоставление путевок на санаторно-курортное лечение, ежегодная оплата проезда к месту проведения отпуска сотруднику и одному члену семьи.

По всем интересующим вопросам обращаться в отдел кадров Управления Росгвардии по Республике Коми с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45, тел. 8-8212-21-20-54.