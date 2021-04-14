В Сыктывкаре сотрудники спецподразделений приняли участие в судействе городского смотра-конкурса юнармейских отрядов

Сотрудники ОМОН и СОБР Управления Росгвардии по Республике Коми приняли участие в судействе открытого городского смотра-конкурса юнармейских отрядов, посвященного празднованию 100-летия Республики Коми.

На первом этапе самые активные юнармейские отряды города соревновались в конкурсе-портфолио, где оценивалась работа отрядов в течение прошедшего учебного года, а также отрядные и личные заслуги юнармейцев.

На втором этапе состязания бойцы спецподразделений оценивали юнармейцев в прохождении военизированной эстафеты. Ребята преодолевали локальные препятствия, соревновались в сборке-разборке автомата Калашникова, снаряжении магазина патронами, проявляли свои знания воинских званий и комплектующих частей автомата Калашникова, стреляли в лазерном тире и проходили тест на внимание и смекалку.

Завершающим этапом стал смотр-конкурс знаменных групп и почетного караула, где жюри оценивало правильность исполнения ритуалов и наличие формы знаменной группы.

Подводя итог смотра-конкурса, росгвардейцы отметили, что все участники мероприятия выступили на достойном уровне и показали высокий уровень подготовки, так как юнармейцы качественно осваивают азы начальной военной дисциплины, развивают лидерские навыки и занимаются спортом.