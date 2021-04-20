В Сыктывкаре сотрудники СОБР Росгвардии отработали навыки высотной подготовки

С сотрудниками СОБР Управления Росгвардии по Республике Коми проведены плановые занятия по высотной подготовке. Под руководством профессионального инструктора бойцы отработали различные варианты спуска по фасаду здания с использованием высотного снаряжения, полный цикл проведения специальной операции при задержании преступников с проникновением в помещение через окно.

Кроме того, бойцы спецподразделения выполнили нормативы по тактико-специальной, огневой и физической подготовке. В ходе тренировки спецназовцы выполнили задачи по поиску условных правонарушителей на участке местности, а также отработали порядок действий по их задержанию в одном из зданий.