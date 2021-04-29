В Сыктывкаре сотрудники и военнослужащие Росгвардии написали «Диктант Победы»

Для сотрудников и военнослужащих Управления Росгвардии по Республике Коми стало доброй традицией принимать участие во всероссийской исторической акции «Диктант Победы». Основная цель данного мероприятия — проверка знаний по истории Великой Отечественной войны в целях повышения исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи.

Для личного состава территориального управления Росгвардии была организована специальная площадка, где каждый желающий смог ответить на вопросы «Диктанта Победы».

Росгвардейцы отметили необходимость проведения подобных акций. «История – это «учитель» жизни, поэтому, я считаю, что историю своего Отечества, и тем более Великой Отечественной войны, должен знать каждый гражданин, чтобы не повторить в своем поколении чудовищные тяготы и лишения нашего народа. Диктант Победы – это честь быть частью непобедимого народа»,- отметил старший инспектор по особым поручениям оперативного отдела штаба Управления Росгвардии по Республике Коми подполковник полиции Александр Турьев.