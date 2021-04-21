В Сыктывкаре сотрудниками вневедомственной охраны задержаны нарушители общественного порядка

Сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Коми за прошедшую неделю задержали 32 человека за административные правонарушения и 2 человека за совершение различного рода преступлений. За это время на пульт централизованной охраны поступило 87 сигналов «Тревога» с охраняемых объектов и квартир, из них в 9 случаях пресечены попытки хищения имущества различных организаций.

Так, сотрудники вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, получили сообщение от дежурного пульта централизованной охраны о том, что в одном из баров по улице Островского нетрезвый посетитель вел себя агрессивно и ударил женщину-администратора. Сотрудница заведения нажала тревожную кнопку. Прибывшие на место происшествия росгвардейцы задержали злоумышленника 1993 года рождения и доставили его в дежурную часть полиции.

Также росгвардейцами были задержаны граждане, нарушавшие общественный порядок на автозаправочной станции, в продуктовом магазине и общежитии. Молодой человек, проживающий в студенческом общежитии, находился в состоянии опьянения и выражался нецензурной бранью. Двое других мужчин 1986 и 1979 годов рождения мешали работе персонала указанных заведений и не реагировали на их замечания.

Кроме того, в торговых гипермаркетах столицы мужчины попытались похитить алкогольную продукцию, но не смогли довести свой умысел до конца. Противоправные действия были замечены сотрудниками службы безопасности, которые нажали на кнопку тревожной сигнализации.

По данным фактам проводится проверка.