Не так давно в Сыктывкаре прошел VI Республиканский конкурс профессионального мастерства «Коми велодысь». Свое педагогическое мастерство на протяжении 3 дней представляли 12 конкурсантов, 5 воспитателей и 7 учителей Коми языка и литературы из Сыктывкара, Воркуты, Усть-Куломского, Ижемского, Прилузского, Сысольского и Сыкывдинского районов. Лучшей среди воспитателей оказалась Татьяна Канева, педагог из поселка Зеленец.