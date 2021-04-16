В Сыктывкаре около 250 учащихся образовательных организаций посетили фотовыставку «Мы живём среди вас, мы такие же, как и вы»

В рамках Дня войск национальной гвардии Российской Федерации в конференц-зале филиала ГРДНТ им. В. Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации» работала фотовыставка «Мы живём среди вас, мы такие же, как и вы».

В течение месяца для студентов и учащихся образовательных учреждений, кадетов и воспитанников военно-патриотических клубов сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Республике Коми совместно с представителями Финно-угорского центра проводили экскурсии по выставочной экспозиции.

С фотоснимками также познакомились руководители учреждений культуры Республики Коми, учёные и эксперты Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук, участники дискуссионного клуба при Центре «Наследие» имени Питирима Сорокина.

Сотрудники вневедомственной охраны познакомили ребят с историей создания подразделения, рассказали о том, как обеспечивается охрана объектов и квартир, а также безопасность граждан. В ходе беседы росгвардейцы подробно остановились на условиях поступления в высшие учебные заведения войск национальной гвардии и требованиях, предъявляемых к кандидатам при поступлении на службу.

Бойцы ОМОН рассказали школьникам о специфике профессии, связанной с ежедневной защитой граждан, о подвигах бойцов отряда, погибших при исполнении служебного долга. Ребята узнали о качествах, которыми должен обладать будущий боец спецподразделения, об особенностях несения службы и важности тщательной подготовки к действиям в экстремальных условиях.

В ходе мероприятий учащимся был продемонстрирован исторический фильм о Росгвардии, а также фотоснимки, на которых запечатлены основные направления деятельности ведомства, патриотические занятия с молодежью, спортивные мероприятия и благотворительные акции.

Управление Росгвардии по Республике Коми благодарит коллектив Финно-угорского культурного центра России за организацию фотовыставки, посвященной 5-летию образования Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.