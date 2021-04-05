В Сосногорске состоялась рабочая встреча представителей лицензионно-разрешительной работы и государственной инспекции по маломерным судам

В Сосногорске состоялась рабочая встреча представителей отделения лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии и сосногорского инспекторского участка «Центр ГИМС ГУ МЧС России по Республике Коми».
В совещании принял участие начальник ОЛРР по г. Ухте и г. Сосногорску капитан полиции Илья Артеев и госинспектор по маломерным судам Валерий Вольф.
В рамках встречи руководители обсудили вопросы подготовки к открытию ледохода, а также проведения профилактических бесед с рыболовами и охотниками о поведении на реках, озерах и водоемах Сосногорского района в период паводка. Также в ходе совещания были рассмотрены вопросы подготовки к открытию весеннего сезона охоты и соблюдению гражданами профилактических мер по недопущению нарушений правил охоты, как в охотничий период, так до и после закрытия охоты.
Офицер Росгвардии подчеркнул, что особое внимание гражданам необходимо уделить при соблюдении мер по сохранности оружия при его транспортировании на плавательных средствах.
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