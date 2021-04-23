В селе Небдино в Корткеросском районе началось строительство фельдшерско-акушерского пункта

Как сообщили местные жители, уже огорожена территория строительства ФАПа и начался завоз строительных материалов. По плану, сборка и ввод в действие объекта должны быть завершены в 2021 г.

В 2020 году ОНФ в Коми провел мониторинг программы строительства ФАПов и врачебных амбулаторий в Республике Коми. Выяснилось, что все сроки строительства сорваны.

Активисты Народного фронта обратились в правительство по данной проблеме. В конце осени прошлого года глава Коми Владимир Уйба по итогам правительственного совещания взял вопрос на личный контроль. Ведомствам дано поручение со сроком строительства ФАПов – до конца 2021 года.

Ситуация в Небдино показывает, что пока работа движется по плану. Активисты ОНФ в Коми отмечают этот положительный момент. Однако мониторинг строительства медицинских объектов будет продолжен, в том числе на основе информации местных жителей.