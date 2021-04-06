В Республике Коми сотрудники лицензионно-разрешительной работы изъяли 22 единицы охотничьего оружия

работы Управления Росгвардии по Республике Коми выявлено 28 нарушений в области оборота оружия, изъяты 22 единицы охотничьего оружия.
Составлено 2 административных протокола за некачественное оказание
охранных услуг сотрудниками частных охранных организаций, рассмотрено 446 заявлений об оказании государственных услуг по линии оборота оружия и частной охранной деятельности.
Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы
заблаговременно уведомляют граждан об окончании срока действия
документов на оружие. Вместе с тем, подавляющая часть нарушений в
области оборота оружия по-прежнему допускается гражданами ввиду
нарушения сроков продления разрешений.