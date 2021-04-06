В Республике Коми сотрудники лицензионно-разрешительной работы изъяли 22 единицы охотничьего оружия

За прошедшую неделю сотрудниками лицензионно-разрешительнойработы Управления Росгвардии по Республике Коми выявлено 28 нарушений в области оборота оружия, изъяты 22 единицы охотничьего оружия.

Составлено 2 административных протокола за некачественное оказание

охранных услуг сотрудниками частных охранных организаций, рассмотрено 446 заявлений об оказании государственных услуг по линии оборота оружия и частной охранной деятельности.

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы

заблаговременно уведомляют граждан об окончании срока действия

документов на оружие. Вместе с тем, подавляющая часть нарушений в

области оборота оружия по-прежнему допускается гражданами ввиду

нарушения сроков продления разрешений.