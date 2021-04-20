В Постоянном представительстве Республики Коми при Президенте состоялся Торжественный вечер

«Русь Печорская»: от Усть-Цильмы до Москвы». В Постоянном представительстве Республики Коми при Президенте Российской Федерации состоялся Торжественный вечер, посвящённый 15-летию Московского представительства Межрегионального общественного движения «Русь Печорская», в рамках 100-летия Республики Коми и 530-летия Горнорудного дела России. В 1491 году Иваном III из Москвы на реку Цильму была отправлена первая в русской истории геологоразведочная экспедиция для поисков и разработки месторождений серебра. Руда была найдена, заложены рудники, построены плавильные печи. 1491 год принято считать началом горной металлургии в России.