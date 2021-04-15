В Печоре росгвардейцы предотвратили очаг возгорания на охраняемом объекте

Автоэкипаж вневедомственной охраны по г. Печора в ночное время, находясь на маршруте патрулирования, получил сигнал от дежурного пульта централизованной охраны о том, что на охраняемом объекте сработала пожарная сигнализация. Прибыв на указанный адрес, росгвардейцы обнаружили признаки задымления и незамедлительно сообщили об этом в противопожарную службу. Вневедомственная охрана организовала блокировку здания от проникновения в него посторонних лиц и обеспечила сохранность имущества на объекте. Сотрудниками противопожарной службы были выявлены и ликвидированы очаги возгорания. В результате происшествия была повреждена бытовая техника магазина.

Благодаря слаженным и оперативным действиям росгвардейцев удалось избежать серьезных последствий.