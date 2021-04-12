В Национальном Музее Коми открылась выставка «Впереди всегда Гагарин», посвящённая космонавтике

На ней представлены уникальные артефакты, которые предоставил коллекционер Пётр Васильев. Более полувека Пётр Иванович собирал единственные в своём роде материалы и вёл переписку с покорителями космоса. Сейчас в коллекции энтузиаста несколько тысяч предметов – это открытки, фотографии, автографы, сувениры и множество других бесценных артефактов, с человеческой стороны раскрывающих историю космонавтики.