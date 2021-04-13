В Коми запущен проект Народного фронта #ПРО_НЕЕ

Республика Коми включилась в проект Общероссийского народного фронта #ПРО_НЕЕ, целью которого является создание сообщества женщин, воспитывающих и заботящихся о детях с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). На круглом столе активисты ОНФ в Коми передали более 50 сертификатов мамам особенных детей на бесплатное получение различных услуг, включая массаж, йогу, СПА-процедуры, обучение живописи, кулинарные мастер-классы, курсы макияжа и стилистики волос. Сертификат действителен до конца 2021 г.

«Это только начало. Когда ОНФ в Коми проинформировал, что есть такой проект – #ПРО_НЕЕ, то сразу же откликнулись те, кто захотел в нем участвовать и оказывать практическую помощью. Откликнулись не только женщины-предприниматели, что неудивительно, ведь кому как не самим женщинам знать, понимать и принимать близко к сердцу всю непростую заботу о детях, тем более детях-инвалидах. Важно, что на инициативу откликнулись и предприниматели-мужчины. Так, у проекта в республике появился сразу ряд партнеров: участники бесплатно предоставили возможность воспользоваться самыми различными услугами, повышающими качество жизни женщин. Благодаря такой поддержке и неравнодушию в Коми заработал этот важный социальный проект, который общими усилиями мы будем развивать», – прокомментировала член регионального штаба ОНФ, депутат Государственного совета Республики Коми Елена Иванова.

Общественники сообщили, что на сегодня партнерами проекта ОНФ #ПРО_НЕЕ в Республике Коми стали компании и предприниматели по предоставлению таких услуг, как гармоничная йога Андрея Савинова, институт красоты и сервис подарков online Татьяны Гимадеевой, студия массажа Татьяны Мусиной, школа арт-терапии Анжелы Размановой, кулинарные мастер-классы Даниила Литвина.

В проект #ПРО_НЕЕ включилась общественная организация «Ресурсный центр добровольчества Республики Коми». Поддержку проекту окажет и депутат Госдумы Ольга Савастьянова. Она сообщила, что из своих личных средств закупит сертификаты на различные услуги для женщин с детьми с ОВЗ. Активисты регионального отделения ОНФ отметили, что позитивный и широкий отклик в республике на инициативу говорит о том, что проект #ПРО_НЕЕ очень актуален для женщин с особенными детьми.

«Очень важно, чтобы женщины могли отдохнуть, расслабиться, почувствовать себя уверенно – это важная составляющая для любого человека, но для женщин, воспитывающих детей-инвалидов, это во много раз важнее», – отметила предприниматель Татьяна Гимадеева.

Активисты ОНФ в Коми пояснили, что уникальность проекта #ПРО_НЕЕ – в его комплексном подходе: женщинам, объединенным одной проблемой, часто не хватает общения, возможности для реализации собственного потенциала, получения новых знаний. Проект ОНФ #ПРО_НЕЕ направлен на то, чтобы помочь женщинам с особенными детьми нестандартными методами – путем предоставления бесплатных услуг в переобучении, развлечении, индустрии красоты.

«Это не решает всех проблем женщин с особенными детьми, но это помогает им», – резюмировала Иванова.