В Коми стартовало всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". До 30 мая все жители республики старше 14 лет могут отдать свой голос на сайте 11.gorodsreda.ru. На выбор представлены общественные территории 7 городов – Сыктывкара, Усинска, Инты, Воркуты, Печоры, Ухты и Сосногорска. У каждого муниципалитета – по несколько проектов. Предпочтение можно отдать только одному.