В Коми состоялись республиканские детские и юношеские образовательные Стефановские чтения

Более 70 исследовательских работ со всей республики представили экспертам на республиканских детских и юношеских образовательных Стефановских чтениях. В этом году их посвятили 100-летию Коми, 625-летию преставления святителя Стефана Пермского и 800-летию со дня рождения Святого, Благоверного князя Александра Невского. В конференции участвуют школьники, студенты вузов и сузов. в этом году секцию придумали и для педагогов.