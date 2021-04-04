В Коми разрастается большая трещина на отремонтированном участке дороги у села Додзь

Активисты Общероссийского народного фронта в Коми обратились в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства с настоятельной просьбой отремонтировать гарантийный участок трассы республиканского значения Сыктывкар – Усть-Кулом в районе села Додзь Корткеросского района. Эксперты проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» в республике установили вопиющий факт: второй год собственник не может принять должные меры по ремонту этого участка, где по осевой линии образовалась опасная глубокая трещина длиной более 50 м.

В 2020 г. тогда еще министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми (ныне преобразованное в минстройЖКХ) сообщило, что участок будет отремонтирован. Но воз и ныне там – трещина стала только больше. Между тем дорога в этом месте была капитально отремонтирована в 2018 г. и пока находится на гарантии со стороны подрядчика ремонта. До этого срока недостатки в полном объеме должны устраняться не за счет республики (бюджетных средств), а исключительно за счет подрядной организации.

«Вызывает удивление медлительность в решении вопроса со стороны собственника дороги. Участок все равно придется капитально ремонтировать, ведь в данном случае ямочный ремонт – пустая трата времени. Это уже показала ситуация в прошлом году: после обращения ОНФ в Коми трещину залили гудроном, который из-за большой глубины разрушения не помог, а само дорожное безобразие расширилось и удлинилось», – прокомментировал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» в Республике Коми Алексей Воронюк.

Новый рейд активистов Народного фронта в Коми показал, что сейчас в трещину глубоко входит черенок лопаты (более 30 см), а в районе самой трещины уже стали выпадать большие куски асфальта. Эксперты проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» в республике пояснили, что трещина стала влиять на безопасность дорожного движения.

Общественники также считают, что осевой характер трещины, значительная ее глубина и длина, одномоментность ее появления, о чем ранее сообщили местные жители, говорят о признаках того, что при капитальном ремонте участка дороги была нарушена технология работ. Профильное региональное ведомство должно принять срочные меры по устранению ненормативного состояния участка дороги, иначе в последующем придется затратить значительные бюджетные средства, которые можно направить на действительно убитые дороги, которых в регионе немало, отметили общественники.