В Коми привито уже почти 63 с половиной тысячи человек.

Пока в республике можно выбрать одну из двух прививок – «Гам-КОВИД-Вак», известную как Спутник V, или «ЭпиВакКорону». Причём пройти вакцинацию можно без предварительной записи вне зависимости от места прописки. Впрочем, у людей по-прежнему остаётся немало вопросов. Можно ли вакцинироваться летом? Сколько будет держаться иммунитет? И есть ли смысл прививаться, если штаммы мутируют? В общественной приёмной Главы Республики во время прямой линии на вопросы ответили представители Минздрава и управления Роспотребнадзора.