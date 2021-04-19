В Коми после обращения активистов Народного фронта власти организовали ликвидацию свалки в центре поселка Дальний

Активисты Общероссийского народного фронта в Коми совместно с жителями добились ликвидации свалки мусора в центре поселка Дальний в Ухте у дома № 3 на улице 40 лет ГВФ, а также приведения находящейся здесь площадки для сбора ТКО в нормативное состояние. Ранее по результатам мониторинга и сигналам граждан общественники обратились к муниципальным властям с просьбой навести порядок на этой загрязненной территории.

«Не сразу, но местные власти делом отреагировали на обращение Народного фронта. После второго обращения свалку оперативно убрали, территорию привели в порядок. Администрация Ухты даже поблагодарила жителей за то, что озвучили проблему. Отмечаем эти позитивные моменты. Местные власти также сообщили, что контейнерная площадка в центре Дальнего будет отремонтирована: укреплено бетонное основание, исправлено ограждение. Вопрос не снимем с контроля, продолжим мониторинг ситуации», — прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Коми Михаил Ковалев.

Активисты ОНФ также сообщили, что администрация Ухты направила письмо в адрес МКП «Ухтаспецавтодор», обслуживающего площадки по сбору коммунальных отходов в Дальнем, о необходимости усиления работы по их санитарному содержанию.

«Также с участием местных жителей возьмем это на контроль. Содержание контейнерных площадок, несанкционированные свалки неразрывно связаны с мусорной реформой. Собственно, одна из ее главных целей — это сделать наши города и села, природную среду чистыми от мусора. ОНФ в Коми продолжит мониторинг мусорной реформы в регионе», — добавил Ковалев.