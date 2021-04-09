В Ижемском районном музее проходит первая персональная выставка молодой художницы Анны Артеевой

Ее работы выполнены в различных техниках: акварель, нижнетагильская маховая роспись, акриловая заливка и темперная живопись. Все картины отражают творческий путь художницы — путь ее души, которая ищет и хочет постичь истинные и прекрасные художественные формы. По словам самой Анны, цель ее творчества — передать связь прошлого с настоящим и показать, как историческая сущность может перекликаться с современной. После окончания Ижемской средней школы, она успешного окончила Высшую школу народных искусств, получив квалификацию «Художник народных художественных промыслов художественная роспись по металлу». Затем — Международную школу дизайна по специальности «Дизайн интерьера» в городе Санкт-Петербург. А сейчас учится на иконописца в Санкт-Петербургской Духовной Академии.