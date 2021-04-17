В Депутатском центре Нижневартовска ответили на вопросы дачников

В Депутатском центре Нижневартовска состоялась тематическая горячая телефонная линия. На вопросы дачников отвечал председатель Думы города Максим Клец. Консультации для участников садоводческих товариществ также провели специалисты департамента ЖКХ и других профильных структур.

«Уже совсем скоро начнется дачный сезон. Вопросов у огородников и садоводов очень много, поэтому и организовали такую тематическую телефонную линию. Как показывает практика, это очень удобный вариант работы. Направлять письма, ждать ответы или записываться на приемы вартовчанам не надо. Обращаться за содействием в решении сложной ситуации или задавать вопросы во время горячей линии может каждый желающий. Все позвонившие тут же получают компетентные ответы или консультации», – рассказал Максим Клец.

На этот раз вартовчане поинтересовались благоустройством дорог к дачным объединениям и организацией автобусных перевозок к ним в предстоящий сезон; судьбой садоводческих товариществ, которые проигнорировали закон и не заключили договор с единым оператором на вывоз и утилизацию ТКО; будут ли снижаться тарифы на вывоз и утилизацию ТКО; какая должна быть минимальная площадь участка для приватизации; нужно ли сдавать в налоговую инспекцию декларацию по земельному налогу; как оформить прописку в дачном доме и др.

Всего за полтора часа работы на горячую линию общественной приемной «Единой России» поступило 13 обращений.