Управление Росгвардии по Республике Коми приглашает принять участие в фотоконкурсе

Управление Росгвардии по Республике Коми сообщает о проведении первого этапа фотоконкурса «В объективе Росгвардия» среди военнослужащих, сотрудников, гражданского персонала войск национальной гвардии и членов их семей.

Фотоконкурс проводится по номинациям:

«Гражданственность и патриотизм» – отдельные фотографии и фоторепортажи о мероприятиях, посвященных знаменательным историческим событиям и памятным датам Российской Федерации, памятным дням и профессиональным праздникам Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и иным знаменательным событиям, включая торжественные ритуалы, встречи с ветеранами, уроки мужества, патриотические акции, проявления патриотизма, гражданственности и духовности в повседневной жизни.

«Всегда на страже» – отдельные фотографии и фоторепортажи о повседневной деятельности войск национальной гвардии.

«Портрет» – фотопортреты и портретные фотосессии.

«Пейзаж» – фотопейзажи и серии пейзажных фотографий.

«Быстрее. Выше. Сильнее» – отдельные фотографии и фоторепортажи о спортивных событиях (соревнованиях, занятиях по физической подготовке) в войсках национальной гвардии.

«О службе с улыбкой» – не постановочные фотографии, отражающие комические и курьезные жизненные ситуации, необычные стечения обстоятельств, связанные со службой в Росгвардии.

«Росгвардия глазами общества» – фотоработы о деятельности войск национальной гвардии, авторами которых являются фоторепортеры, фотокорреспонденты и фотожурналисты средств массовой информации, профессиональные фотографы, фотолюбители из числа лиц, не проходящих службу (не работающих) в системе войск национальной гвардии.

Конкурсные работы принимаются до 23 июля 2021 года в отделение по работе с личным составом Управления Росгвардии по Республике Коми или на электронную почту press-rosgvardia-komi11@yandex.ru с пометкой «Фотоконкурс». В письме укажите фамилию, имя, отчество, место работы, наименование подразделения, номинацию, контактный телефон.