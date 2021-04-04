ЦЛРР напоминает гражданам о возможности сдачи на возмездной основе незарегистрированных в установленном порядке предметов вооружения

Добровольная сдача оружия гражданами является одним из значимых факторов предупреждения преступлений и иных правонарушений. В соответствии с действующим законодательством лица, незаконно хранящие оружие и предметы вооружения, обязаны сдать их в правоохранительные органы. Гражданин, имеющий в своем пользовании незарегистрированное в законном порядке оружие и боеприпасы, может сдать их в дежурную часть органов внутренних дел или в подразделение лицензионно-разрешительной работы по месту жительства.

За добровольную сдачу гражданами незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов Правительством Республики Коми выделены денежные средства, а также определены размеры, порядок и условия выплаты денежной компенсации. Так, за 1 единицу боевого (служебного) оружия гражданину выплачивается 7500 рублей, самодельного огнестрельного оружия или обреза – 7500 рублей за 1 единицу, гражданского огнестрельного нарезного оружия – 7500 рублей за 1 единицу, гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия – 6000 рублей за 1 единицу, газового, бесствольного оружия самообороны – 3000 рублей за 1 единицу; за 1 боеприпас к боевому (служебному) оружию – 60 рублей, к самодельному огнестрельному оружию — 45 рублей и к гражданскому огнестрельному оружию — 20 рублей; за 100 г взрывчатого вещества (тротил, аммонит, граммонит, гексоген) — 900 рублей и порох – 100 рублей; за 1 взрывное устройство (устройство, включающее в себя взрывчатое вещество и средство взрывания) – 3000 рублей; за 1 основную часть огнестрельного оружия – 2250 рублей.

Лица, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся предметы вооружения, освобождаются от уголовной и административной ответственности.