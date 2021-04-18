Центр лицензионно-разрешительной работы напоминает гражданам о мерах по обеспечению сохранности оружия при его перевозке и транспортировании

За прошедшую неделю сотрудниками лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Коми выявлено 15 правонарушений в области оборота оружия, изъято 10 единиц охотничьего оружия.

Рассмотрено 306 заявлений об оказании государственных услуг по линии оборота оружия и частной охранной деятельности.

Кроме того, выявлен факт утери охотничьего оружия. Как было установлено, в августе прошлого года житель г. Печоры при движении на водном транспортном средстве не обеспечил надежные условия хранения оружия, в результате чего допустил его утрату.

Служба лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии напоминает о необходимости соблюдать меры сохранности оружия при перевозке и транспортировании.

Граждане осуществляют транспортирование оружия в количестве не более 5 единиц и патронов не более 1000 штук на основании разрешений органов внутренних дел на хранение или хранение и ношение соответствующих видов, типов и моделей оружия либо лицензий на их приобретение, коллекционирование или экспонирование. Транспортирование принадлежащего гражданам оружия осуществляется в чехлах, кобурах или специальных футлярах.

Обеспечение сохранности гражданского оружия – прямая обязанность его владельца. Утерянное оружие, найденное другими лицами, может быть использовано в противоправных целях, повлекших тяжкие последствия.