Техосмотр легковушек нужно менять – ГИБДД согласилась с Народным фронтом

Представители ГИБДД и Минтранса России на экспертном совещании рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» согласились с экспертами: процедуру ТО для легковых автомобилей физических лиц нужно дорабатывать. Усовершенствование ТО может стать реальным инструментом улучшения состояния автопарка и сокращения числа ДТП.

Реформа системы технического осмотра застала врасплох не только более 50 миллионов автомобилистов, но и операторов техосмотра, которые также оказались не готовы к работе по измененным правилам. Вступление в силу новых правил прохождения техосмотра перенесли на осень 2021 года, однако перенос не коснулся автомобилей, не имеющих диагностической карты, например, тех, с начала эксплуатации которых прошло 4 года. При этом многие российские водители покупали диагностическую карту без прохождения ТО, факт существования такой проблемы подтвердили на совещании представители ГИБДД.

По данным недавнего опроса журнала «За рулём», в котором приняло участие 26 тыс. читателей, 51% респондентов считают, что техосмотр необходимо отменить. Главный редактор журнала, эксперт рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Максим Кадаков в качестве основных факторов, влияющих на аварийность, выделил неисправности шин и дисков, а также неисправности тормозной системы автомобиля, и предложил именно эти узлы автомобиля проверять в ходе процедуры ТО, освободив саму процедуру от излишних требований.

Максим Едрышов, руководитель «Федерации автовладельцев России», пояснил, что международные договоры не обязывают нашу страну делать процедуру ТО обязательной для легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам, за исключением каршеринга и легкового такси. Поэтому процедуру ТО вполне возможно сделать добровольной без ущерба для безопасности дорожного движения. Его поддержали Сергей Храпач, председатель правления Ассоциации «Межрегионавтотранс» и Владимир Матягин, президент Национальной Ассоциации Грузового Автомобильного Транспорта «ГРУЗАВТОТРАНС», отметившие, что ТО для автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров и грузового транспорта необходимо сохранить.

Эксперты также указали на фактическую невозможность легального прохождения ТО для мототехники. Руководитель объединения «МотоРоссия». Андрей Иванов рассказал, что дуги, важные для безопасности мотоциклиста, по факту запрещены. В качестве альтернативы предлагается абсурд: демонтаж навесного оборудования перед ТО и монтаж всего снятого обратно после прохождения процедуры.

Антон Шапарин, вице-президент объединения «Национальный автомобильный союз» озвучил цифру необходимых капитальных вложений для оператора пункта ТО, на сегодняшний день она превышает 8 миллионов рублей. В случае добровольности ТО может оказаться, что операторы ТО, вложившие в оборудование пунктов ТО большие деньги, большей частью заемные, могут обанкротиться. Григорий Шухман, правозащитник общественного движения «Синие ведерки», подчеркнул, что фотографии транспортных средств ничем не защищены и легко подделываются, однако никаких специальных технических средств для фотографирования не предусмотрено, что провоцирует пункты ТО на злоупотребления и фальсификацию сведений о ТО.

Заместитель начальника ГУОБДД МВД России Николай Шеюхин отметил, что техническое состояние транспортных средств в нашей стране вызывает определенные опасения, средний возраст автопарка уже около 14 лет, многие автомобили несут прямую угрозу безопасности других участников движения. Госавтоинспекция начала бороться с выдачей поддельных диагностических карт: в отношении операторов ТО заведены 455 административных дел и 4 уголовных. Шеюхин согласился с идеей, высказанной заместителем исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергеем Ефремовым, о том, что ТО и полис ОСАГО нужно разделить. Сейчас при отсутствии диагностической карты полис ОСАГО приобрести технически невозможно.

Заместитель директора департамента Минтранса Владимир Луговенко, и начальник ситуационного Центра организации дорожного движения Москвы Александр Евсин сошлись во мнении, что необходимо переопределить вклад каждой системы автомобиля в безопасность движения и перейти от контроля процесса к контролю результата. Помощник депутата Госдумы Юрий Нагерняк, что разрубить гордиев узел одним ударом вряд ли получится.

Координатор рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов сообщил участникам встречи, что прохождение ТО может быть сорвано из-за некачественного топлива, которым в момент осмотра окажется заправлен автомобиль. Эксперты Народного фронта в ходе мониторинга АЗС выявили: 15,5% заправок Москвы и Московской области торгуют «странным» топливом, на ряде заправок в нем зафиксировано превышение содержания серы до 300 раз. Неожиданное несоответствие экологическому классу при заправке может стать еще одним «сюрпризом», осложняющим жизнь автовладельца. Шкуматов поддержал предложение участников совещания продолжить более детальное обсуждение изменений правил ТО легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам на площадке ОНФ в расширенном составе. Эксперты рабочей группы проведут консультации по возможности обоснованного сокращения ряда требований к техническому состоянию автомобиля и вынесут результаты и предложения на следующее экспертное совещание по этой теме.