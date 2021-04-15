Театральный коллектив «Дебют» стал обладателем Гран-При Всероссийского фестиваля «Дети – детям»

Театральный коллектив "Дебют" Детского дома №1 Сыктывкара стал обладателем Гран-При Всероссийского IV Инклюзивного фестиваля "Дети – детям". Напомним, до этого воспитанники детского учреждения заняли первое место в интернет-конкурсе этого фестиваля. В отборочном туре приняло участие более 1700 участников из 55 регионов страны. Спектакль "Страницы истории", посвященный Великой Отечественной войне, стал лучшим в номинации "Драматический театр".