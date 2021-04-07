Суд Вуктыла признал незаконным действия компании «Аквасервис».

В результате этих действий были нарушены интересы неопределенного круга лиц в период этого отопительного сезона. В суровые холода городская котельная «Аквасервиса» просто не справилась с возросшей нагрузкой. В социальных сетях замерзающие жители Вуктыла писали массовые жалобы на отсутствие тепла и горячей воды в квартирах. Тема вышла на федеральный уровень. Решать проблему пришлось Главе Республики Владимиру Уйба в ручном режиме. Прокурорской проверкой установлено, что вопреки санитарным нормам и правилам, температура горячей воды, подаваемой в дома местных жителей, была значительно ниже нормативной. Ответчик согласился с исковыми требованиями в полном объеме. В срок до 1 июля «Аквасервис» обязан устранить выявленные нарушения законодательства о теплоснабжении и промышленной безопасности. Решение суда пока не вступило в законную силу.