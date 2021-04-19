Настоящий спортивный баттл и невероятный драйв. Фитнес, стэп, аэробика, шейпинг, зумба. Отличное настроение с зажигательными танцами и силовыми упражнениями. Интинцы весело и дружно отметили всемирный день здоровья. В спортивной школе «Интинская» прошли спортивные состязания по фитнес-аэробике, приуроченные в этом году знаменательному событию — 100 летнему юбилею республики Коми.

В празднике движения приняли участие любители активного и здорового образа жизни. Тренеры, инструкторы разных оздоровительных групп, которые работают на базе учреждений спорта и культуры подготовили для интинцев интенсивную и увлекательную программу. Открывали мероприятие танцоры Дома культуры «Октябрь» микрорайона Южный, известный в нашем городе и далеко за его пределами образцовый коллектив «Релакс».

Воспитанники образцового танцевального коллектива «Релакс» Дома культуры «Октябрь» самые юные участники спортивного марафона. Ансамбль старается принимать участие во всех общегородских мероприятиях. Интинцам нравятся выступления Релакса. Дети танцуют хип-хоп, брэйк-данс, с акробатическими и гимнастическими элементами. На фитнес шоу «релакс» подготовил несколько номеров.

В состязаниях приняли участие 8 спортивных и танцевальных коллективов, более 100 интинцев разного возраста и профессий — предприниматели, медицинские работники, педагоги, школьники, представители коммунальных организаций, учреждений культуры, пенсионеры, практически все женщины, для которых шейпинг, аэробика, зумба, стэп стали образом жизни.

Все участники состязаний подготовили яркие, зажигательные номера. Подготовка началась задолго до спортивного праздника. Перед выступлением коллективы неоднократно собирались на репетиции, разучивали новые движения, упражнения, чтобы включить их показательный номер.

Пожалуй, самый грациозный и эстетичный вид спорта — бальные танцы. Именно вид спорта, несмотря на то, что именуется танцами. Это спорт, требующий немалых затрат силы и энергии. Соревнования по спортивным танцам, всевозможные чемпионаты, конкурсы по бальным танцам держат танцоров в тонусе и форме, учат выдержке и хладнокровию, воспитывают силу воли и веру в победу. И в то же время это искусство, завораживающе красивое. Наблюдать за танцующими парами – ни с чем несравнимое удовольствие. Бальный танец – это как спектакль, который рассказывает о чувствах, страсти, взаимоотношениях между мужчиной и женщины. А значит всегда актуален и современен.

В последнее время все больше и больше интинцев стали приверженцами здорового образа жизни. Люди активно занимаются физкультурой, спортом, посещают тренажерные и фитнес залы. Интинские группы здоровья укомплектованы уже в начале спортивного сезона.

Интинцы соскучились по праздникам, в том числе и таким — спортивным.

В очередной раз своим номером покорил интинцев танцевально-спортивный клуб «Виват». Милые интинки в красивых платьях окунули зрителей в прекрасный мир музыки и движения.

Зумба –это жизнь в зажигательном ритме. Если говорить об основных достоинствах зумбы, то это в первую очередь высокоэффективная кардиотренировка, позволяющая поддерживать себя в хорошей физической форме. Комплекс упражнений разработан таким образом, чтобы помочь сбросить лишние килограммы и укрепить различные группы мышц. Немаловажную роль здесь играет музыка, под которую выполняются упражнения – она позволяет сделать тренировки в спортивном зале динамичными, зажигательными и интересными.

Участники мероприятия показали комплекс упражнений, с элементами танцев под ритмичную музыку. Результат регулярных занятий физкультурой — это поддержание тела в тонусе, тренировка мышц, общее оздоровление организма, заряд бодрости, энергии и хорошего настроения.

Все участницы состязаний говорят, что заниматься спортом и вести здоровый образ жизни не так уж сложно. Находятся и время, и силы после работы. Главное, чтобы было желание.

Прыжки на батуте – современный вид массового спорта и новое направление в сфере фитнес-услуг, доступное для всех желающих. Этот вид спорта, который называют джампингом, стал набирать активную популярность в последние несколько лет. Он укрепляет мышцы, вестибулярный аппарат, нормализует работу сердца и сосудов, тренирует равновесие и дыхательную систему, развивает выносливость, гибкость и координацию движений. Но самое главное — растет уровень эндорфинов, которые приносят радость, удовлетворенность и позитив.

Спортивный праздник был организован для всех, кто хочет быть здоровым, стройным и красивым без скучных тренировок и суровых диет. Интересные программы, отличное настроение, энергичная музыка в очередной раз сделали спортивный праздник незабываемым. Все участники и зрители получили заряд позитива и бодрости.

Завершились спортивные состязания торжественным награждением. Организаторы мероприятия вручили всем участникам благодарственные письма и полезные подарки.