Владимир Уйба провёл на площадке Сыктывкарского молочного завода совещание по вопросу повышения закупочной цены на молоко.

Совещание состоялось по итогам рабочей поездки Главы Республики Коми в Сысольский район, где он посетил современную роботизированную ферму ООО «АГРОресурс» в селе Чухлэм. Генеральный директор предприятия Сергей Гусятников обратился к Владимиру Уйба с просьбой рассмотреть возможность повышения цен, по которым ООО «Сыктывкарский молочный завод» закупает молоко у местных сельхозтоваропроизводителей.

В 2020 году средняя закупочная цена молока для ООО «АГРОресурс» составила 22 рубля 43 копейки при средней себестоимости 33 рубля 65 копеек. Субсидии на корма и молоко едва покрывают минусовую разницу. Аналогичная ситуация наблюдается во многих других хозяйствах республики.

В совещании приняли участие гендиректор Сыктывкарского молзавода Евгений Подоханов, гендиректор ООО «АГРОресурс» Сергей Гусятников, министр сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми Денис Шаронов, генеральный директор АО «АГРОКОМПЛЕКС» Алексей Габов, заместитель министра экономического развития и промышленности Республики Коми Виктория Халимендик, председатель Комитета Республики Коми имущественных и земельных отношений Александр Сажин.

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