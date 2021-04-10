Совещание по вопросу повышения закупочной цены на молоко
Владимир Уйба провёл на площадке Сыктывкарского молочного завода совещание по вопросу повышения закупочной цены на молоко.
Совещание состоялось по итогам рабочей поездки Главы Республики Коми в Сысольский район, где он посетил современную роботизированную ферму ООО «АГРОресурс» в селе Чухлэм. Генеральный директор предприятия Сергей Гусятников обратился к Владимиру Уйба с просьбой рассмотреть возможность повышения цен, по которым ООО «Сыктывкарский молочный завод» закупает молоко у местных сельхозтоваропроизводителей.
В 2020 году средняя закупочная цена молока для ООО «АГРОресурс» составила 22 рубля 43 копейки при средней себестоимости 33 рубля 65 копеек. Субсидии на корма и молоко едва покрывают минусовую разницу. Аналогичная ситуация наблюдается во многих других хозяйствах республики.
В совещании приняли участие гендиректор Сыктывкарского молзавода Евгений Подоханов, гендиректор ООО «АГРОресурс» Сергей Гусятников, министр сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми Денис Шаронов, генеральный директор АО «АГРОКОМПЛЕКС» Алексей Габов, заместитель министра экономического развития и промышленности Республики Коми Виктория Халимендик, председатель Комитета Республики Коми имущественных и земельных отношений Александр Сажин.
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