Сегодня в Госдуме в рамках пленарного заседания состоялся отчёт Счетной палаты России.

Предварительно итоги работы обсуждали в профильном комитете – по контролю и регламенту. Депутат от Коми Ольга Савастьянова поделилась ими на пресс-подходе. Так, она отметила, что прошедший год был непростой, многим пришлось переформатировать свою работу. В том числе и Счетной палате РФ. Произошли серьезные изменения во взаимодействии с Государственной думой. Чтобы работа была более оперативной и качественной изменили форматы. Всё для того, что решать действительно насущные вопросы – снижения бедности, лекарственного обеспечения, заработной платой медицинских работников. Отдельно рассмотрели вопрос по дополнительным выплатам врачам, которые работали с ковидными больными.